Aydın, koordinasyon toplantısında ilgili bakanları aradı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2019 Yılı Birinci Dönem İl Koordinasyon Toplantısında Adıyaman'ın sorunlarına çözüm için ilgili bakanları ve genel müdürleri aradı.

2019 Yılı Birinci Dönem İl Koordinasyon toplantısında Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi. Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, yatırımcı kuruluş müdürleri ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Aykut Pekmez, “Ülkemizin planlı kalkınma çabalarının bir aracı olarak her yıl hazırlanan Devlet Yatırım Programına etkinlik kazandırmak amacıyla İl Koordinasyon Kurulu toplantıları düzenlenmektedir. Bu Kapsamda 2018 yılında, ilimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 35 kamu kurum ve kuruluşunca 383 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 4.2 milyar Lira'dır. 2018 yılı programı 980 milyon Lira olup, 2018 yılında yaklaşık 738 milyon Lira harcama yapılmış ve yüzde 75,3'lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2018 yılı sonu itibariyle yapılan çalışmalar sonucunda toplam 383 adet projenin 182 tanesi bitirilmiş, 118 proje devam etmekte olup, 83 proje ise proje, ihale ve sözleşme aşamasındadır” dedi.

Daha sonra yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri Adıyaman'da ki yatırımlar ve projeler ile ilgili bilgi verdi. Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ise yatırımcı kuruluşların yetkililerine aksaklıklar ve sorunlar ile ilgili bilgi vererek çözüm bulması istendi.

Toplantıya katılan Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kent merkezinin üzerinden geçen enerji nakil hatlarının kaldırılmasıyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adıyaman'da ki spor yatırımlarıyla ilgili Genç ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sulama projeleriyle ilgili DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile telefonda konuşarak sorunları aktardı. Bakanlar ve genel müdürler sorunun çözülmesi için gerekli talimatları vereceklerini dile getirdi.

Ahmet Aydın, Adıyaman'a çok ciddi yatırımların yapıldığını belirterek, özellikle yatırımların ve projelerin yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Ahmet Aydın, özellikle geçtiğimiz günlerde 2 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği yol ile ilgili olarak, “Köprülü kavşaklar konusu bizim en önemli konularımızdan birisidir. En son üniversite bölgesinde 2 üniversite öğrencimizin hayatını kaybettiği yer ile alakalı köprülü kavşak olması gerektiğini ilettik. Proje bitti, otogar kavşağının projesi bitti. Üniversite Kavşağında ise detay projesi kaldı. Öncelik birisi seçilecekse üniversite kavşağı daha önceliklidir. Proje onaylandıktan sonra yatırım programına alınması için 2019 yılında iki köprülü kavşağın temellerini atacağız” diye konuştu.