Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Süleyman Kılınç ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İşadamı Sadık Gürsoy'u ziyaret etti.

İşadamı Sadık Gürsoy'a ait oteldeki ofisinde gerçekleşen ziyarette AK Parti heyetiyle işadamı Gürsoy arasında bazı konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak sohbet etti. Ülke ve Adıyaman gündeminin konuşulduğu ziyaret sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Ziyarette konuşan Ahmet Aydın, “Sadık Gürsoy kardeşimiz bu genç yaşta Adıyaman adına yaptığı hizmetleri ve atılımları yakından takip ediyoruz. Bizlerde Adıyaman adına gerçekleştirilen her konuda genç kardeşimizin yanında olduğumuzu dile getirmek istiyorum” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, işadamı Sadık Gürsoy, Türkiye ve Adıyaman'da yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.