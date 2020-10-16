Aydın'dan 200 milyon TL'ye mal olacak yol müjdesi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak olan Narince-Gerger yoluyla ilgili müjdeyi verdi.

Uzun yıllardan beri takibi yapılan Narince - Gerger Yolunun proje ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Yaklaşık maliyeti 200 milyon TL olan yolun ihalesinin 26 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı müjdesini veren Milletvekili Ahmet Aydın, “Yatırım programında 1986E04-128-68471 DPT No ve Narince-Gerger proje adıyla yer almaktadır. Mevcut yol sathi kaplama standardında hizmet vermektedir. Narince - Gerger yolu mevcutta 37 kilometre uzunluğunda olup, yeni proje ile 33,8 kilometreye düşecek. Gerger Çevre yolu (2,7 km) projesi ve bağlantısı dahil yeni projemizin toplam uzunluğu 37 kilometre olmaktadır. Projesi onaylı olup, söz konusu yolun ihalesi 26.11.2020 tarihinde yapılacaktır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, milletvekili arkadaşlarımıza, Karayolları Genel Müdürü ve Bölge Müdürlüğüne, teşkilatlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.