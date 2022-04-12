İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayın polisleri ödüllendirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ayın polislerini ödüllendirdi.


Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından hayata geçirilen ayın polisi uygulaması çerçevesinde ayın polisi seçilen polis memurları ödüllendirildi. Müdürlük binasında düzenlenen ödül törenine, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, şube müdürleri ve ödül alan polisler katıldı.


Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerinde üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla farklı birimlerde çalışan polis memurlarına başarı belgesi takdim etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.