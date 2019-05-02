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Aynı binada 7'nci kez intihara kalkıştı

Adıyaman’da daha önce defalarca aynı binanın üzerine çıkarak intihara teşebbüs eden Yusuf D.

Adıyaman'da daha önce defalarca aynı binanın üzerine çıkarak intihara teşebbüs eden Yusuf D. 7'nci kez intihara kalkıştı.


Olay, Adıyaman Atatürk Bulvarı SGK binası yakınındaki 7 katlı binada meydana geldi. Daha önce 6 kez aynı binanın çatısına çıkan ve atlayacağını söyleyen Yusuf D. (41) polis tarafından ikna edilerek aşağı indirilmişti. Çoğu zaman alkollü olduğu öğrenilen şahıs aynı binaya 7'nci kez çıktı.


Cezaevinde iki farklı suçtan yattığı öğrenilen şahıs intihar etmek için yine aynı yere çıkınca olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı. Polislerin ikna çalışması öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan şahıs, Valiliğin kendisine kira yardımında bulunduğunu ancak kendisinin kamu kurumunda iş istediğini söyledi. Polis ekiplerinin ikna çalışması sonrasında telefonda eski Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı ile görüşen şahıs, iş sözü alınca atlamaktan vazgeçti.


Polis tarafından çatıdan indirilen şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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