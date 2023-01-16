İhlas Haber Ajansı

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Aynı virajda 4 günde 2'nci tır kazası

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek rampasında 4 gün içerisinde 2’nci tır kazası meydana geldi.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek rampasında 4 gün içerisinde 2'nci tır kazası meydana geldi.


Keskin virajın bulunduğu ve sürekli kazaların meydana geldiği Börgenek Rampası'nda yeni bir kaza meydana geldi. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Adıyaman istikametine gitmekte olan 31 P 7249 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlerken tır ile dorseyi birbirine makas kırıldı. Kazada tırın yönü ters istikamete dönerken, kazaya karışan tır veya dorsenin petrol istasyonuna girmemesi yaşanabilecek bir faciayı önledi. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmadı.


Aynı rampada 4 gün öncede yine bir tır virajı alamayarak devrilmiş ve içerisindeki pamuk balyaları yola saçılmıştı.

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