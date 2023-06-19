Aynı yolda bir haftada 3 araç takla attı

Adıyaman'da, son bir hafta içerisinde 2 aracın taklalar attığı yolda bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen son kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bayram Ç., idaresindeki 02 AAK 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi üzerinde takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Bayram Ç., ve otomobilde bulunan Oğuzhan Ç., ile 6 yaşlarındaki Ecrin Ç., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği yerde son 1 hafta içerisinde 3 otomobilin takla attığı ve toplam 8 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.