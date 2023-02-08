İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Baba ve oğlu 54 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Depremin vurduğu Adıyaman’ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf, 54 saat sonra kurtarıldı.

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf, 54 saat sonra kurtarıldı.


Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, diğer kurumların arama kurtarma ekipleriyle birlikte Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz altında kalan Ahmet Aydın ve oğlu Yusuf'u 54 saat sonra kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.