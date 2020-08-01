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Babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, gazetecilere saldırdı

Adıyaman’da, Kurban Bayramı’nın 2.

Adıyaman'da, Kurban Bayramı'nın 2. gününde babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Elleri arkadan kelepçelenen şahsın yapmış olduğu kıvrak hareket aksiyon filmlerini aratmadı.


Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden A.U. isimli şahıs, babası olan K.U.'yu iddiaya göre bıçak ile kovaladı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmak istenilen şahıs bir süre direnmeye başladı. Bu esnada şahıs kendisini görüntüleyen gazetecilere küfürler yağdırarak saldırmak istedi. Polis ekiplerine direnen ve elleri arkadan kelepçelenen şahıs, ekip aracına bindirilmek istendiği esnada saniyeler içerisinde kelepçeli ellerinin arasından ayaklarını geçirerek ellerini öne getirdi. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, polis aracına bindirildi. Polis aracının camlarını içeriden tekmeleyen şahıs, daha sonra polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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