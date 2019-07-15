Baca yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir lokantaya ait bacada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sümer Meydanı yakınlarında bulunan Harıkçı caddesindeki bir lokantaya ait bacada yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden iş yeri çalışanları ile vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.