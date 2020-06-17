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Bacağına isabet eden cisimle yaralandı

Adıyaman’da, yolda yürüdüğü esnada bacağına isabet eden bir cisimle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, yolda yürüdüğü esnada bacağına isabet eden bir cisimle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 920 Sokak içerisinde yürüyen Burhan Y., isimli kişinin bacağına henüz tespit edilemeyen bir cisim isabet etti. Saçma olduğu değerlendirilen cisimle yaralanan kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumu iyi olurken polis ekipleri, saçma olduğunu değerlendirdikleri cisimle alakalı araştırma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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