İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bacağını spiralle kesen kişi ağır yaralandı

Adıyaman’da, bir kişi kalası kesmek isterken kazayla bacağını spiralle kesti.

Adıyaman'da, bir kişi kalası kesmek isterken kazayla bacağını spiralle kesti.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Küçükboyalı köyü yakınlarında bağ evi yapmak amacıyla spiralle kalas kesmeye çalışan Mehmet Özkan, spiral kayarak bacağını kesti. Sağ bacağını derin bir şekilde kesilen şahsın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Özkan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.