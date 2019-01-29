Badem içkurduyla mücadelesi için kafes dağıttı

"Bademde Ana Zararlı Badem İçkurdu İle Mücadele" konulu eğitim toplantısı düzenlenerek, kafes dağıtıldı.

Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Ormancılık Müdürü Adil Alan, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve üreticiler katıldı.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda badem yetiştiricilerine "Bademde Ana Zararlı Badem İçkurdu İle Mücadele" konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Yılmaz tarafından badem içkurdu ile mücadele hakkında bilgi verildi.

Toplantı sonrasında üreticilerimize, Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı katkılarıyla hazırlanan ve ilaçlama zamanının doğru tespit edilebilmesinde faydalanmak üzere kafes dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Ziraat Odası Mehmet Salih Şahan, bademcilikte ülkemiz genelinde önemli bir noktaya gelindiğini belirterek, “Bu vesile ile özellikle Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü'nün ilimizde açılmasını sağlayan Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a ve Tarım ve Orman Müdürümüz Adil Alan'a teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.