Badem üreticileri fiyatların açıklanmasını istiyor

Türkiye'nin en büyük badem bahçelerinin bulunduğu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üreticiler, Tarım Kredi Kooperatifinin badem fiyatını açıklamasını bekliyor.

Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatih Rüştü Zorlu Turanlı, 80 bin dönüm üzerinde badem yetiştiriciliği yapılan Adıyaman'da hasat öncesinde fiyatların açıklanmasının beklendiğini açıkladı.

Bu yıl bademde iyi bir rekolte beklendiğini dile getiren Turanlı, “Adıyaman badem üreticilerimizin bölgemizde fiyat konusunda büyük bir belirleyici olan Tarım Kredi Kooperatifinin bir an önce fiyat açıklamasını bekliyoruz. Türkiye'de ekim alını bakımından birinci sırada olan ilimiz ve bademde yüzde 80 dışa bağımlı olan ülkemiz girdi fiyatlarını göz önüne alarak önümüzdeki hafta büyük bir bölümü hasata başlanacak. Üreticilerimizin mağdur edilmemesi için bir an önce Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilerimizi sevindirecek haberini bekliyoruz. Gecen yıl ilimizde 6 bin ton badem üretildi. Bu yıl rekoltenin yüksel olmasını ve bu miktarın 12 bin tona çıkmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.