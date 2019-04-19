Bağarası köy halkı şükür duasına çıktı

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Bağarası köyü halkı yağan bol yağmurdan dolayı şükür duasına çıktı.

Samsat ilçesi Bağarası Köyünde, yağmurların yeterli yağması nedeni ile Said Bin Yahya Türbesinin yanında bir araya gelen köy halkı ve davetliler, öğle namazına müteakip ikram edilen yemekleri yedikten sonra dua etti.

Köy Muhtarı Nazif Bilgin'in daveti üzerine, kaynaşma yemeğine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Aslan, İlçe Müftüsü Metin Kara, diğer bazı daire amirleri katıldı.

Yemek sonrasında bir dua yapan Samsat Müftüsü Metin Kara yağan yağmurların hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, bu etkinliğin birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Yıldız ise yaptığı açıklamada, köy halkının bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik içerisinde olması ve kamu çalışanları ile vatandaşların bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.