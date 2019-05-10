Bağcı: “Engelliler için erişilebilir ve yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz”

Engellilerin hayata eşit ve özgür katılımını önemsediklerini belirten Türkiye Engelliler Konfederasyonu Engelliler Meclisi İl Temsilcisi İbrahim Bağcı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kutlamanın yeterli olmadığını engelliler için yasaların değişmesini ve hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bağcı açıklamasında, “Ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımız yaşamaktadır. Erişilebilirlik, bağımsız yaşam, katılım gibi hakları güvence altına alan ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanması oldukça önem arz etmektedir. Hiç kuşku yok ki, son 15-20 yıl içerisinde ülkemizde engelli haklarıyla ilgili önemli mesafeler kat edilmiştir. Engelliler Yasası'nın 2005 yılında kabulünden sonra 2009 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi yürürlüğe girerek ulusal mevzuatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Engellilere ilişkin mevzuat, bazı eksiklikler olmakla birlikte önemli oranda tamamlanmıştır. Bugün sorun, esas itibariyle bu mevzuatın hayata geçirilmesi ile ilgilidir. Mevzuatımız ne denli gelişkin olursa olsun engellilerin hayatında değişiklik yaratamıyorsa bir anlam ifade etmemektedir. Ne yazık ki, yasaları uygulayan kurumların ve bürokratların engellilerle ilgili yeterince bilgi sahibi olmayışı fiziksel çevreye, ürünlere ve hizmetlere erişimin önünde ciddi engeller ortaya çıkartmaktadır” dedi.

Bağcı, “Bakım desteği ve muhtaçlık aylığı bağlanacak engelli bireylerin tespitinde, hane halkı toplam geliri yerine bireyin bizzat fiilen eline geçen gelire bakılması yönünde bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Muhtaçlık aylığı ve bakım ücreti bağlanırken engelli bireyin birlikte yaşadığı tüm kişilerin gelirinin değil, engelli bireyin kendi gelirinin esas alınmasını istiyoruz.

Engelliler Haftası'nda engelliler için erişilebilir, yaşanabilir bir Türkiye İstiyoruz. Sadece özel günlerde, haftalarda değil, engellileri her zaman gören ve gözeten, duyan ve duyuran, hatırlayan ve hatırlatan, anlayan ve anlatan bir yaklaşımın benimsenmesini istiyoruz” diye konuştu.