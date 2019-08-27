İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağcı'dan kadına yönelik şiddette tepki

Türkiye Engelliler Konfederasyonu Engelliler Meclisi İl Temsilcisi İbrahim Bağcı, Emine Bulut cinayetine ve kadına yönelik şiddette karşı tepki gösterdi.


Kadınların yaşamları boyunca şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakıldığını söyleyen Bağcı, “Şiddet kadınları yaşamdan koparıyor. Ya öldürüyor ya da sakat bırakıyor. Kadınlara yönelik suçlar, kaynağını toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil toplum düzeninden alıyor. Kadın-erkek eşitsizliği derinleştikçe kadınlar güç kaybediyor, tehditlere ve risklere daha açık hale geliyor. Kadın sözü ve emeği değersizleştiriliyor. Kadın cinayetleri durdurulmalı. Suçlular ağır cezalar almalı ve cezasızlık bir kültüre dönüşmemeli. Kadınlar ailenin ücretsiz işçisi, güvencesiz emekçisi ve zamanla kölesi haline getirilmemeli. Kadınlara yönelen suçları önleyecek olan yasalar uygulanmalı ve uluslararası sözleşmeler ciddiye alınmalı. Öldürülen kadınların isimleri ise gazetelerde tek bir satırda yer bulup sonra unutulmamalı. Bugün Emine Bulut cinayetiyle bir kez daha hatırlamalıyız ki kadınlara yönelik şiddet normal ve kabul edilebilir değildir. Bu suç önlenebilir. Çünkü yaşam hakkı her şeyden önemlidir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.