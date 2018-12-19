Bağımlılıkla mücadele etkinlikleri sürüyor

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü 'bağımlıkla mücadele' etkinlikleri kent genelinde sürdürülen etkinliklerle devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz bilgi verdi.

Ahmet Alagöz, binlerce öğrenci ve veliler ile birebir ve toplu görüşmeler, seminerler, toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Etkinlikler ve etkinliklere katılım rakamları ile ilgili olarak Ahmet Alagöz, “Risk grubunda olan öğrencilerin velisi ile yapılan görüşme danışma sayısı 1701, risk grubunda olan öğrenci ile yapılan görüşme-danışma sayısı 2546, risk grubunda olan öğrencilerin ailesine yapılan ev ziyareti sayısı 1275'dir. Faaliyet planı doğrultusunda yapılan veli seminerlerine katılım sayısı 8994, faaliyet plan doğrultusunda yapılan öğrenci seminerlerine katılım sayısı 31141, faaliyet planı doğrultusunda sınıf rehber öğretmenlerinin yaptığı etkinliklere katılan öğrenci sayısı 31795'dir.

Okul servis şoförlerine yönelik yapılan eğitim faaliyet sayısı 85, öğrencilere yönelik yapılan trafik eğitim faaliyet sayısı 1227, okul Yeşilay kulübünde gerçekleştirilen etkinlik sayısı 153'tür.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında eğitim kurumları ve çevresindeki risklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasına özellikle güvenlik kamerası ve okul bahçesi ve güvenlik görevlisi ihtiyaçları tespit edilen ve eksiklerin giderilme sayısı 163, okul çevresine güvenlik kameraları sistemlerinin kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemine Entegre edilen kurum sayısı 68'dir.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) etkileşimli içeriklerin eğitim bilişim ağına entegre edilen kurum sayısı 488, TBM uygulayıcılar tarafından öğrencileri yaş guruplarına göre tütün alkol sağlıklı yaşam madde ve teknoloji modellerini uygulamalarının yapıldığı öğrenci sayısı 2991, TBM uygulayıcılar tarafından velilere ebeveyn modeli programının uygulandığı kurum sayısı 170, Yeşilay kulübündeki öğrencileri ilave olarak diğer öğrenci kulüplerinin uyuşturucu ile mücadele eğitimleri katılmanın sağladığı toplam okul kurum sayısı 1694, sigara alkol ve uyuşturucu ile Yeni tanışmış veya deneme aşamasında olan öğrencilere yönelik ikincil önleme çalışmaları kapsamında okul temelli kısa müdahale programının geliştirerek uygulanması yapılan kurum sayısı 398, TBM uygulayıcılar tarafından okullarda diğer yardımcı personele yönelik yetişkin eğitim modülünün uygulamasının yapıldığı kurum sayısı 73'tür” diye konuştu.