Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda uyuşturucu ile mücadele kapsamında il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı ve il sağlık müdürlüğünce bu yöndeki çalışmalarının anlatıldığı sunumlarda bağımlılıkla mücadelede 2019 yılında yapılan çalışmalar anlatılarak gelinen son nokta ele alındı.

Uyuşturucu madde kullanımının toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit ettiğini söyleyen Vali Aykut Pekmez, “Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda kurumlar arası işbirliği ve mücadelenin etkin yürütülmesi büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Yapılan sunumların ardından toplantıya katılanlar, bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.