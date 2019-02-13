Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı, Adıyaman'da da Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ferdi Tatlı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Adem Kaya, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı. Gerçekleşen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirilmesi yapıldı. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, uyuşturucu madde kullanımının toplumun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden ve geleceğin teminatı gençleri hedef alan son derece önemli bir sorun haline geldiğini söyledi. Vali Pekmez, “Bugün İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik önemli bir tehdit haline gelen uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede gelinen noktayı ve yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla tüm illerimizde eş zamanlı olarak bağımlılıkla mücadele toplantısı yapılmaktadır. Bağımlılıkla mücadele çalışmaları ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük bir kararlılıkla devam etmektedir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korumak amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azimle sürdüreceğiz” diye konuştu.

Toplantı sonunda, kurum müdürleri bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.