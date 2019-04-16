Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Vali Aykut Pekmez Başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve personeli katıldı.

Toplantıda, Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılarak, uyuşturucu ile mücadelenin ülkemizin en önemli ve en hassas konularından biri olduğunun altı bir kez daha çizildi.

Gerçekleşen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik yaptıkları analizler, aldıkları koruyucu ve önleyici tedbirler ile yürüttükleri çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

Güvenlik kuvvetlerinin ve kamu kurumlarının toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda Adıyaman'da etkin bir mücadele sürdürdüğünü kaydeden Vali Aykut Pekmez, “Uyuşturucuyla mücadele yalnızca güvenlik görevlilerinin veya kamu kuruluşlarının işi olmayıp bu konuda toplumun tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekmektedir. Gençlerimizi, çocuklarımızı, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın bu illete daha bulaşmadan kurtarmaya yönelik çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam edecektir” dedi.

Toplantı sonunda, kurum müdürleri bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.