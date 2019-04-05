Bağımsız aday Buz taraftarları adliye önünde toplandı

Adıyaman'ın Sincik İlçesinde seçim sonuçlarının değişmesinin ardından bağımsız aday Mehmet Buz ve avukatları basın açıklaması yaptı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde bağımsız aday Mehmet Buz'un 10 oy fark ile seçimi kazanmasının ardından AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti. İl Seçim Kurulu yaptığı incelemede bağımsız aday Mehmet Buz'un aldığı 58 oy geçersiz sayınca AK Parti Adayı Mehmet Korkut seçimi 48 farkla kazandı.

Bunun üzerine bağımsız aday Mehmet Buz Adıyaman Adliyesi önünde avukatıyla birlikte basın açıklaması yaptı.

Adliye önünde basın açıklaması yapan Mehmet Buz'un Avukatı Cihan Güvenç, "31 Mart 2019 yerel seçimini Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 10 oy farkla kazanan bağımsız aday Mehmet Buz, AK Parti'nin Kahta İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz üzerine oyların tekrar sayımı yapılmış, yapılan sayımda bağımsız aday Mehmet Buz'un oyu 1 artarak 11 farka çıkmıştır. Fakat hızını alamayan AK Parti teşkilatı bu seferde Adıyaman İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştur. Adıyaman İl Seçim Kurulunda bağımsız aday Mehmet Buz aleyhine karar çıkmıştır. AK Parti'nin itirazına konu husus bağımsız adayın isminin üstüne basılması gerekirken neden isminin altına basıldığına ilişkindir.

AK Parti daha önce rekor kırdığı Sincik'te seçimi kaybetmenin hırsıyla sandıkta alamadığı seçimi masa başı oyunlarıyla almanın ahlaksız hesabı içerisine girmiştir.Yapılan bu haksızlık kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı adliye çevresinde basın açıklamasının ardından

kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.