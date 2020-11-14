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Baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri doğayı süsledi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adıyaman’da çiğdem çiçekleri doğayı süsledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adıyaman'da çiğdem çiçekleri doğayı süsledi.


Genellikle ilkbaharın ve sonbaharın başlangıcında açan çiğdem çiçeği Adıyaman'da sonbaharın son günlerinde açtı. Beyaz, mor, pembe ve sarı renklerde açan çiğdem çiçeği, özellikle yaylalarda ve nemli çayırlarda açıyor.


Çayır safranı olarak da bilinen çiğdem çiçeği sonbaharda Eylül ayında açarken, bu yıl hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle Kasım ayında açtı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrasında güneşli havanın etkisini sürmesinin ardından çiçekler açmaya başladı.


Çiğdem çiçeklerini gören vatandaşlar, baharın müjdecisi olan bu çiçekleri görmenin şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.

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