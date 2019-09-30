İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçe yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir ikametler arasında bulunan bir bahçede çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da, bir ikametler arasında bulunan bir bahçede çıkan yangın korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan ikametler arasında yer alan bir bahçede bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bahçede bulunan incir ve nar ağacı zarar gördü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.