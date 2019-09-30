Bahçe yangını korkuttu

Adıyaman'da, bir ikametler arasında bulunan bir bahçede çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan ikametler arasında yer alan bir bahçede bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevleri söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bahçede bulunan incir ve nar ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.