Bahçecik Mahallesi'nde asfalt öncesi hazırlık çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bahçecik Mahallesindeki bazı sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.
Yaz mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçecik Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başladı.
Bahçecik Mahallesi'ne bağlı 1846, 1848 ve 1850 numaralı sokaklarda asfalt öncesi freze çalışmalarını yürüten ekipler, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak, asfalt serimine geçileceğini dile getirdi.
Sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise yetkililere teşekkür etti.