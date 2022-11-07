İhlas Haber Ajansı

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Bahçede çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, bir binanın bahçe kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir binanın bahçe kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2.Çevre Yolu yakınlarında bulunan bir binanın bahçesinde yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Durumu fark eden mahalle sakinleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında bina bahçesinde ve bina duvarında hasar meydana geldi.

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