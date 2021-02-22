İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçelievler'de altyapı yenileme tamamlandı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştirdiği altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.


Altyapı hattı yenileme çalışmalarına Bahçelievler Mahallesinde devam ettiklerini dile getiren belediye yetkilileri, tamamlanan çalışmalar kapsamında mahallenin 921'inci sokağı ile Anafartalar Caddesinin yağmursuyu ve kanalizasyon hattının tamamen yenilendiğini söyledi.


Çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.