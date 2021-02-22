Bahçelievler'de altyapı yenileme tamamlandı

Altyapı hattı yenileme çalışmalarına Bahçelievler Mahallesinde devam ettiklerini dile getiren belediye yetkilileri, tamamlanan çalışmalar kapsamında mahallenin 921'inci sokağı ile Anafartalar Caddesinin yağmursuyu ve kanalizasyon hattının tamamen yenilendiğini söyledi.

Çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekiplere teşekkür etti.