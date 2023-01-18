Bahçeye gömülü uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde G.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şahsa ait ev ve eklentilerinde aramalarda bulundu. Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda ikamet bahçesinde toprağa gömülü 5 paket şeklinde 230 gram toz esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken G.S. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.