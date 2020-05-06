Bakan Adil Karaismailoğlu ile hizmet toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu başkanlığında, ulaştırma ve altyapı bakan yardımcıları, Adıyaman valisi Aykut Pekmez, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve bakanlık bürokratlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman'da ki devlet ve il yolu statüsündeki karayolları, köy grup yolları, ulaşım altyapı ile ilgili devam eden yatırımlar, yeni yatırımlar, havayolu, PTT ve telekomünikasyon hizmetlerinin genel durumu değerlendirildi. Adıyaman heyetinin Bakan Karaismailoğlu'na görüş ve taleplerini ilettiği toplantıda başta Altınşehir Mahallesinde devam eden köprülü kavşak inşaat çalışmalarının hızlandırılması, Kuzey Çevre Yolu projesi ile Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Hızlı Tren Projesinin hayata geçirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı. Bu bağlamda Narince-Gerger yolunun yatırım programına alınması, Nissibi Köprüsü Bağlantı Yolu, Gölbaşı-Adıyaman- Kahta karayolu, Besni Viyadüğü dahil Besni-Araban-Gaziantep karayolu çalışmalarında kalan 7 kilometrelik yolun tamamlanması, Gölbaşı-Adıyaman yol ayrımındaki 10.3 kilometrelik Besni yolu ve Burunçayır köyü yolunun yapılması, Malatya-Darende yol ayrımından itibaren 47.8 kilometrelik yolun yapılması, 21.6 kilometrelik Akıncılar yolunun yapılması, Düzce , Kömür, Pınaryayla, İnlice beldelerini birbirine bağlayan 33 kilometrelik grup yolunun karayolları gurubuna alınması, yine 29 kilometrelik Çimento fabrikası, Yeniköy, Yaylımlı ve Tut ilçesi grup yolunun Karayollarına bağlanması, Kahta-Siverek devlet yolu sınırı yol ayrımında bulunan Pamuklar, Kesertaş ve Gerger ilçesini kapsayan 30 kilometrelik grup yolun Karayollarına bağlanması, Kahramanmaraş-Çağlayancerit sınırında yer alan Yeşiova mevkiinde 28 kilometrelik köy grup yolunun Karayollarına dahil edilmesi, Gölbaşı-Harmanlı arasındaki 8 kilometrelik yolun genişletilmesi, Besni Beşyol güzergahında 35 köyü birbirine bağlayan 28 kilometrelik yolun Karayollarına bağlanması, Sincik, Çatbahçe, Dilektepe, Hasanlı, Çamdere, İnlice, Çelikhan grup yollarının Karayollarına dahil edilmesi, Tut ilçesinde yol kaymasının önlenmesi, Göksuçayı Köprüsündeki taşıyıcı kolonların tehlike arz etmesinden dolayı yolun Börgenek köyü yakınlarından şehre bağlanması, rojesi hazır olan ve tamamlandığında 36 kilometrelik yolu 16 kilometrelik düşürecek olan Adıyaman-Çelikhan yolunun yatırım programına alınması gibi görüşler ve öneriler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na aktarıldı. Toplantının bir bölümünde ise tüm bakanlıklarda bilim kurulunun oluşturulması önerisi sunuldu. Adıyaman heyetinden gelen talep ve önerileri tek tek not alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'ın sorunların en kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, bu toplantıyla Adıyaman'ın ulaşım ve altyapı hizmetlerine ilişkin konuları ve talepleri bakanlığa arz etme fırsatı bulduklarını belirterek, toplantıyı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.