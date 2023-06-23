Bakan Bayraktar, depremzedeler ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geldiği Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman Valiliğinde yapmış olduğu toplantı ve açıklamalar sonrasında Yeni Mahalle'de bulunan konteyner çarşısını gezdi. Burada esnaflarla bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Bakan Bayraktar, daha sonra K-8 Konteyner Kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, depremzedelerle zaman geçirerek onların taleplerini not aldırarak sorunlarını dinledi. Bayraktar, konteyner kentte yaptığı ziyaretler sonrası depremzedelerle akşam yemeğinde bir araya geldi.