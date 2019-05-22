Bakan eşi Pervin Ersoy ünlüler ile birlikte Adıyaman'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy beraberinde 40 sanatçıyla birlikte Adıyaman'a geldi.

Ülkemiz iç turizmini canlandırmak amacıyla “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” projesi kapsamında, Adıyaman'ın yetiştirdiği Sanatçı Latif Doğan başta olmak üzere 40'a yakın ünlüyle Adıyaman'a geldi.

Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul'dan Adıyaman Havalimanına gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki ünlüleri Havalimanında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez karşıladı.

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy' çiçek takdim etti.

Adıyaman'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy gerçekleştirdikleri gezi programı kapsamında Adıyaman'ı en güzel şekilde tanıtacaklarını belirterek, kendisini karşılamaya gelen Türkiye Petrolleri Ortaokulu halk oyunları ekibiyle birlikte halay çekti.

Karşılama sonrası Pervin Ersoy ve beraberindeki ünlüler, tarihi süreç içerisinde bugüne kadar birçok uygarlığın büyüleyici kalıntılarına ev sahipliği yapan Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerleri ile Kommagene Krallığından günümüze kalan ve dünyanın dört bir yanından on binlerce insan tarafından gelinip görülen ihtişamlı eserlerin en önemlisi olan 2206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağına hareket etti.