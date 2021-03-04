Bakan Gül ile Adıyaman yatırımları görüşüldü

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ile birlikte diğer milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak ve Yakup Taş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.

Ziyarette, İnsan Hakları Eylem Planı'nın yanında Bakanlık yetkisi dahilinde Adıyaman'da yapılan yatırımlar konuşuldu.

Ahmet Aydın, Adıyaman Adliyesi içerisinde bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yeni yer temini, adliyenin personel ihtiyacı ve Hacıhalil köyü sınırları içerisinde yapılacak olan, 25 Ocak 2021 tarihinde inşaat ihalesi yapılarak itiraz süreci beklenen yeni cezaevinin durumuyla ilgili görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.