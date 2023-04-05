Bakan Kasapoğlu, depremzedelerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Adıyaman Üniversitesi içerisinde bulunan Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasının ardından konteynır kente geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedelerle bir araya geldi. Çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, çocuklara oyuncak dağıtmayı ve onları dinlemeyi de ihmal etmedi. Kasapoğlu daha sonra Adıyaman Safvan Kredi Yurtlar Kurumuna geçerek kalan depremzedelerle bir araya geldi. Yemek sırasına giren depremzedelere yemek dağıtan Bakan Kasapoğlu, daha sonra onlarla birlikte iftar yaptı. Okunan duaların ardından konuşan Kasapoğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, “Bugün sofranızı bizimle paylaştınız. İnşallah bu zorlu süreçleri daha da düzelterek, onararak, tamir ederek yaralarımızı iyileştirerek birlikte güleceğiz. Birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Gerek yeni konutların inşası, gerek sosyal anlamdaki çalışmalar her biri devletimiz tarafından ilgili kurumlarca, kuruluşlarca yürütülüyor” diye konuşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.