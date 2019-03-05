Bakan Kasapoğlu türkü söyledi, nikah şahidi oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman'da kendisine Twitter üzerinden ulaşan şehit yakınının nikah şahidi oldu, görme engelli kız ile birlikte türkü söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adıyaman'da gençler ve sporcularla buluştu. Kasapoğlu, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Adıyaman'da esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretinin ardından Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ardından Gençlik Merkezine geçti. Burada halk oyunları gösterileri ve çiçeklerle karşılanan Kasapoğlu, sloganlar arasında Gençlik Merkezine girdi.

Görme engelli sporcunun türküsüne eşlik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Judo Yarışması'nda şampiyon olan Görme Engelli Seyhan Bayat'ın ile 'Adıyaman' isimli türküyü seslendirdi. Burada gençler ve minik öğrencilerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi'ne gelen Suriyeli öğrenciye de eşlik etti.

Gençlik Merkezindeki gençlerden Mesut Sincar tarafından yapılan yağlı boya resim de Bakana hediye edildi.

Burada gazetecileri açıklamada bulanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençliğe önem verdiklerini belirterek, “Spor noktasında havuzlardan semt sahalarına, tenis kortlarına kadar, salonlara kadar pek çok yatırım yaptık.yatırımlarla ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Devam eden yatırımlarımız var. Bunları inceleyeceğiz. Yatırımların hızlı bitirilmesi çerçevesinde adımlarımızı atacağız. Yatırım ihtiyacı olan bölgelerle alakalı yeni yatırımları konuşuyoruz. Adıyaman'ı hiçbir zaman ertelemedik. Adıyaman genç nüfus açısından önemli bir potansiyele sahip. Adıyaman'ın gençlerini geleceğe daha güçlü hazırlama çerçevesinde gençlik merkezi önemli bir misyon ifade ediyor” dedi.

Adıyaman Üniversitesi kampüs alanına geçen Bakan Kasapoğlu, Adıyaman Evi'ni ve üniversitenin ürettiği elektrikli aracı inceledi.

Nikah şahidi oldu

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendisine Twitter üzerinden ulaşan gençlerin nikah törenine de katıldı. 1973 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Mehmet Özer'in yeğeni Vahap Özer ve Ebru Tan'ın nikah törenine katılan Kasapoğlu, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Kasapoğlu, nikah törenin ardından 'Gençlerle Demokrasi Buluşması' etkinliğine katıldı. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ile birlikte gençlerin karşısına çıkan Kasapoğlu, gençlerin soru ve sorunlarını dinledi. Burada bir gencin Fenerbahçe maçı için bilet istemesi üzerine ilk önce 10, daha sonra 20 bilet sözü veren Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş maçı için de 20 bilet sözü verdi.

Bakan Kasapoğlu, "Dünya üzerinde ülkemiz çok önemli bir faktördür. Özellikle son 17 yılda, Cumhurbaşkanımızın onurlu dik duruşuyla ‘Dünya 5'ten büyüktür' ifadesiyle daha da önem kazandı. Gençlerimizi dünya ile rekabet edebilecek bireyler olarak yetiştirmek için tüm imkanları seferber ettik. Bu buluşmalarımızın en önemli yanı sizlerin görüşleri, sizlerin fikirleridir” diye konuştu.

Kasapoğlu, gençlerin sorularını cevaplayarak, sloganlar eşliğinde salondan ayrıldı.

Kasapoğlu'na Vali Aykut Pekmez, Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç eşlik etti.