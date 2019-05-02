Bakan Kılınç belediyenin projelerini incelemek için Adıyaman gelecek

Adıyaman Belediyesi Başkanı Süleyman Kılınç, Ankara'da görüştüğü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un belediye projelerini incelemek amacıyla Adıyaman'a geleceğini söyledi.

Çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, seçim öncesi gündemine aldığı projeleri hayata geçirmek için ilgili bakanlar ve bürokratlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Adıyaman Belediyesi tarafından üzerinde çalışılan kentsel dönüşüm, katı atık depolama tesisi ve millet bahçesi projeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, projelerin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi için destek istedi. Adıyaman'da hayata geçirilmesi planlanan projeleri tek tek inceleyen Bakan Kurum, ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede Adıyaman heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmeyi değerlendiren Başkan Kılınç Bakan Murat Kurum'un kısa süre içerisinde ekibiyle birlikte projeleri yerinde incelemek amacıyla Adıyaman'a geleceğini belirtti.