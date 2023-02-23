Bakan Koca, Adıyaman'da tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Adıyaman'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gören depremzedeleri ve çadır kentlerdeki vatandaşları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret ettiği Adıyaman'da sağlık çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sahra hastaneleri ve acil müdahale noktalarını da gezen Bakan Koca çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Koca hastanelerde tedavi gören depremzedelerle de bir araya geldi. Çocuklarla sohbet eden Bakan Koca, oyuncak hediye etti.

Çadır kentleri de ziyaret eden Bakan Koca, vatandaşlarla sohbet etti.