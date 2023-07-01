Bakan Mahinur Özdemir, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Sabah saatlerinde Adıyaman'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir'in ilk programı, Adıyaman Valiliği oldu. Adıyaman Valisi Osman Varol ve il protokolünden kenttin durumu hakkında bilgiler aldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir, daha sonra burada toplantı düzenledi. Yapılan toplantı basına kapalı bir şekilde yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir, daha sonra Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.