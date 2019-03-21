İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Pakdemirli Adıyaman Belediyesini ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Çeşitli programlara katılmak üzere Adıyaman'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.


Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yarımcıları ve birim müdürleri tarafından kapıda karşılanan Bakan Pakdemirli'ye milletvekilleri, bakanlığa bağlı kurumun müdürleri ve partililer eşlik etti.


Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediyesi Şeref Defterini imzalayan Bakan Pakdemirli'ye Adıyaman hakkında kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Adıyaman'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Kutlu'yu tebrik etti.


Ziyaret sonunda Başkan Kutlu, Bakan Pakdemirli'ye çeşitli hediyeler takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.