Bakan Soylu: “Hatay hariç diğer illerde Ramazan ayında enkaz kaldırmayı bitireceğiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valiliği'nde gerçekleştirilen afet koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Türkiye'nin başka illerinde barınan depremzedelerin 3'te 1'inin geri memleketlerine döndüğüne dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu, AFAD tarafından 1 milyon 682 bin 309 haneye 10'ar bin lira ödeme yapıldığını söyledi.

"Hatay hariç diğer illerde Ramazan ayında enkazlar bitirilecek"

Deprem bölgesindeki en önemli konuların başında enkaz kaldırma çalışmalarının geldiğini kaydeden Bakan Soylu, “Deprem bölgesinde enkaz haline gelmiş ve acil yıkılacak binaların toplamı 56 bin 127 idi. Bina ölçeğinde söylüyorum. 24 bin 100'ünü kaldırarak döküm sahalarına götürdük. Bu yüzde 43'lük bir oran yapıyor ama hacim olarak bu yüzde 60'a geliyor. Çünkü büyük binaları, şehir merkezlerindeki binaları temizledik. Köyler ve diğer yerlerde işimiz daha kolay olacak. Hatay hariç diğer illerde Ramazan ayında enkazların bitirileceğini değerlendiriyoruz. Sarkarsa birkaç gün sarkar" dedi.

"Adıyaman'da enkazın yüzde 74'ü kaldırıldı"

Adıyaman'da enkazın yüzde 74'ünün kaldırıldığını da açıklayan Bakan Soylu, "Adıyaman'da enkazın yüzde 74'ü kaldırılırken, acil yıkılacak olanların ise yüzde 55'i yıkıldı. Adıyaman bu konuda biraz ileridedir. Çalışmaları büyük gayretle yürütüyoruz. İşlerimiz bitene kadar biz buradan çıkmayız. Elimizden gelen gayreti gösterip, bu yaraları birlikte saracağız" şeklinde konuştu.

"Depremzedelerin ihtiyacı kuru gıda, hijyen ve kahvaltılık"

Vatandaşların yardım konusunda çok gayretli davrandığını ve deprem bölgelerine yardım gönderilmesi durumunda kuru gıda, hijyen ve kahvaltılık ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Milletimiz buraya sadece destek göstermedi, gönlünü gönderdi. Aynı desteğin gönderilmesi esastır. Kahvaltılık istemiştik, insanlar oruç tutuyorlar ve sahurda kahvaltılık arzu ediyorlar. Yardım edecekseniz kuru gıda, hijyen ve kahvaltılık depremzedelerin ihtiyacıdır” ifadelerini kullandı.

"637 bin çadır kurulumu ve toplam 46 bin 672 konteyner kurulumu gerçekleştirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde AFAD'ın koordinesinde 2 milyon 284 bin gıda kolisi dağıtımı yapıldığını, her gün 1 milyon 600 bin insanın iftar yaptığını belirterek, “Bin 451 noktada toplu iftar verilmektedir. Özellikle bunun önemli bölümü çadır kentlerdedir. 342 alanda 637 bin çadır kurulumu gerçekleştirildi. 54 alanda şu ana kadar 76 bin 862 konteyner hazırlığı yapıldı, toplam 46 bin 672 konteyner kuruldu. 55. gününde bu kadar konteyner kurduk. Yağmurlardan dolayı yaklaşık 12 günlük bir kaybımız oldu. Bunun alt yapısı, elektriği, suyu var. Neredeyse bir şehir kuruyorsunuz. Sağlığı, eğitimi, güvenliğini kuruyorsunuz. Bir site haline getiriyorsunuz. Bundan bir ay sonra 200 bin konteyner kurulumunu tamamlamış olacağız" diye konuştu.

"Çin'den katlanır konteyner getiriyoruz"

Çin'den katlanır 15 bin konteynerin yolda olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "50 bin artı 15 bin Çin'den katlanır konteyner getiriyoruz. Bunun 15 bini yolda. Bunların önemli bir bölümünü köylere yerleştireceğiz. Yanına da tuvalet ve banyosunu kuracağız" dedi.

Hayatın normalleşmesi adına çalışmalara aralıksız devam edileceğini ifade eden Bakan Soylu, "Hayatın normalleşmesini temin edecek bir anlayıştayız. Yıkılan esnaflarımızın ticari hayatını devam ettirmesi için yaklaşık 10 bine yakın çarşılarda veya müstakil dükkanlar yapıldı. Kura neticesinde bu depremde zarar gören esnafımıza ilgili teşekküllerle 10 bin konutun 8 binini bağış olarak aldık. Diğer 2 bin tanesini Emlak Konut'a yaptırıyoruz” ifadelerini kullandı.