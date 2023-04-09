Bakan Soylu: “Vatandaşlarımız başlarını sıcak yuvaya koyana kadar onları yalnız bırakmayacağız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Adıyaman'da yaptığı açıklamalarda, depremzedelerin başlarını sıcak yuvaya koyana kadar onları hiçbir şekilde yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelmiş olduğu Adıyaman'da, Adıyaman Valiliği Afet Koordinasyon Merkezine geçerek burada değerlendirme toplantısı yaptı.

İl protokol üyeleri ve depremden dolayı görevli olarak gelen yetkililerle birlikte toplantı düzenleyen Bakan Süleyman Soylu, toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, “6 Şubat depreminin 63.günündeyiz. 63 Gündür cumhurbaşkanımızın riyasetinde bitin arkadaşlarımızla birlikte bölgede, gerek kamu kurum ve kuruluşlar, gerek belediyelerimiz, gerek sivil toplum örgütü kuruluşlarımız, gerek gönlü ve destekleri olan vatandaşlarımızla birlikte bu bölgenin her noktasında hem yaraları sarmaya hem de aynı zamanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Adıyaman'da bir değerlendirme yaptık. Hem konteynırlar kuruluyor hem de çadır kentlerdeki vatandaşlarımızın standartlarını yükseltmek için çalışmalar devam ediyor. Ramazanla ilgili yapmış olduğumuz hazırlıklarda hem iftar hem sahur noktasında, hem de oruç tutamayan insanlarımızın beslenmeleri günlük olarak sürekli sürdürülebilir kılınmaya çalışılıyor. Adıyaman'ın ilçe ve köyleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunduk.

Genel olarak Adıyaman'da enkazlar da yüzde 72'nin üzerine geldik, bina sayısı oranıyla. Hem acil yıkılacak olan hem de enkazlar olarak nerdeyse 4'te 3'ü bitmiş durumda. İnşallah Adıyaman'da, enkazı ve acil yıkılacak olan binaları bayrama kadar bitirmiş olacağız. Bayramın hemen akabinde de ağır hasarlı binalara başlayacağız. Adıyaman'da böyleyken deprem bölgesinde, afet bölgesindeyse genel durum 56 bin 609 acil yıkılacak ve enkaz olan binanın toplamı şuana kadar 33 bin 690'nını enkazını kaldırdık, acil yıktık ve onlarında enkazını kaldırdık. Bu şu demektir yüzde 60 özel sektörde yapıyoruz, kamu kurum ve kuruluşlarla yapıyoruz, belediyelerle yapıyoruz. Ve el birliğiyle bu çalışma yürüyor. Bölge genelinde yüzde 60'tayız ama Hatay'da yüzde 50'ler seviyesindeyiz, 50'yi biraz aştık. Hatay hariç bayrama kadar bütün bölgedeki acil yıkılacak ve enkaz olan binaların enkazlarını kaldırmayı planlıyoruz. Şuanda planlarımızda, programlarımızda her hangi bir aksaklık söz konusu değil. O hemen bittikten sonra inşallah ağır hasarlı binalara başlamış olacağız. Şuana kadar 698 bin çadır kuruldu. Bunların 202'si çadır kentlerde ve bunların her gün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Şuana kadar sadece AFAD koordinasyonunda Kızılay'ımız ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte toplam 3 milyon gıda paketi dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Belediyeler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, diğer yardım severler olsun, onların yaptıkları yardımlar bu rakamların içerisinde değil. Konteynır olarak da kurulan konteynır sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki ayda da 200 bine tamamlamış olacağız. Alt yapılarını yapıp, çadırdan konteynırlara geçmek isteyenleri de hemen çadırlarından konteynırlarına alıyoruz. Veya il dışından gelip hak ederek talep edenler var onlar için de gerekli yerleştirmeleri yapmaya devam ediyoruz. Hemen hemen bütün bölgelerde Adıyaman'da dahil esnaf çarşıları yapıyoruz. Bunu da esnaf teşkilatlarımızla ilçelerde merkezlerde yürütüyoruz. Şuana kadar 10 bin 325 planladık. Bunun 7 bin 67'si yapılmaya başlandı bunun 5 bini bitti ve esnaflarımız burada alışverişlerine başladılar. 10 Bin 325'i en geç bir ay içerisinde tamamlayıp vereceğiz. Gelen talepler oluştuğunda talepleri karşılamaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitimle ilgili de konuşmalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, “Eğitim konusunda da Milli Eğitim Bakanımız bütün bölgeleri gezerek bu konudaki eksiklikleri kapatmaya çalışıyor. Çadır kentlerdeki hazırlıkları ve konteynır kentlerdeki hazırlıkları eğitime yönelik yapıyoruz. Adıyaman'ın bazı ilçelerinde eğitimler başladı. Bazı ilçelerde bayramdan sonra yine Milli Eğitim Bakanımızın takdirleri çerçevesinde başlayacak. Özellikle LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilere yönelik Adıyaman'da, Maraş'ta, Hatay'da, Malatya'da ve diğer illerde, gerek çadır kentlerde ve konteynır kentlerde gerekse de mahsus alanlarda hakikatten örnek çalışmalar yapılıyor. Özellikle sınava hazırlanan çocuklarımızın depremle ilgili olan psikolojiden kurtarmaya yönelik alanlarda onları sınava hazırlamaya çalışan gönüllü öğrenciler olsun, Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği öğretmenlerle çok iyi bir çalışma yürüyor. Allah çocuklarımıza, öğrencilerimize zihin açıklığı versin. Buradan hemşehrilerimize şunu ifade etmek istiyorum, 7/24 zihnimizde, aklımızda, bedenimizde deprem bölgesinde yaraları sarmayla meşguldür. Buradaki vatandaşlarımız, kardeşlerimiz başlarını sıcak yuvaya sokana kadar yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.