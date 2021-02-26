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Bakım altındaki çocuklar turnuvaya katıldı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bakım altında bulunan çocuklar için dart, bocce ve masa tenisi turnuvası düzenlendi.


Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi yerleşkesinde düzenlenen bocce, dart ve masa tenisi turnuvasına farklı kategorilerde bir çok çocuk katılım sağladı.


Turnuva sonunda düzenlenen madalya törenine katılan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs yaşamımızda birçok tedbiri de kendisiyle birlikte getirdi. Bu tedbirler kapsamında çocuklarımız sadece günün belirli sürelerinde dışarı çıkabilmektedir. İl müdürlüğü olarak bizlerde pandeminin çocuklar üzerindeki etkilerini minimize etmek amacıyla kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde çocuklarımız arasında bocce, dart ve masa tenisi turnuvaları düzenledik. Bu süreçte çocuklarımızın yüzlerindeki sevinç bizlerde tarifi imkansız duygular uyandırmıştır. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımı kutluyorum” diye konuştu.

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