Bakır hırsızı suçüstü yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ikametlerde bakırdan yapılmış mutfak malzemeleri çalan hırsız yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yukarı Sarhan Mahallesinde bir ikamete girerek ikamette bulunan bakır tencereler, kazanlar, leğenler tepsiler gibi bir çok mutfak malzemesi çalmaya çalışan V.K., isimli şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmasıyla şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken çalındığı esnada ele geçirilen malzemeler ise ikamet sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.