Balık avcılarına göz açtırılmıyor

Tek seferde 3 ton balık ele geçirildi.

Başta Atatürk Baraj göleti olmak üzere çeşitli iç sularda amatör veya ticari balık avlayanlara karşı denetimler sıklaştırıldı.

1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında iç sularımızda ki su ürünleri avlanma yasağına aldırış etmeden avlanan kişiler yakaladıkları balıkları taşırken yakalandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesi Narince köyü girişinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta 48 kasa içerisinde yaklaşık 3 ton ağırlığında sazan ve şabut balığı ele geçirdi. Balıkları mülkiyetin kamuya geçirme kararı ile ve veteriner hekim sağlık raporu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tutanakla teslim edildi.

Ekipler ayrıca barajda yaptıkları denetimlerde bırakılan ağlara takılan balıkları ağdan kurtararak tekrar suya bıraktı. Ekipler balık avlamada kullanılan araç ve gereçlere el koyarak, yasağa uymayanlara idari para cezası uyguluyor.