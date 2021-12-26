İhlas Haber Ajansı

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Balıkçı sandalını çalan şahıslar kayıplara karıştı

Adıyaman’da Atatürk Barajı gölet kıyısında bulunan balıkçı sandalı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Adıyaman'da Atatürk Barajı gölet kıyısında bulunan balıkçı sandalı, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.


Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesine bağlı Gölpınar köyünde geçimini balıkçılık ile sağlayan Yılmaz Toprak'a ait sandalı gözüne kestiren kişi ya da kişiler, baraj göleti kıyısında bulunan sandalı çaldı. İçerisinde yeni yapılmış ağlar ve üzerinde yeni alınan motoruyla beraber çalınan sandal için durum jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Jandarma ekipleri değeri yaklaşık 60 bin TL olan sandalın bulunması ve olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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