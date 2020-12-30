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Balkar Beldesinde EBA Destek sınıfı açıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesinhde EBA Destek Sınıfının açılışı yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesinhde EBA Destek Sınıfının açılışı yapıldı.


Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Balkar Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen Balkar İlkokulu EBA Destek Sınıfının açılışına katıldı. Okulun teknoloji alt yapısına 8 adet bilgisayar eklenerek güçlendirildi.


Açılışta konuşan Kaymakam Mutlu Köksal, “Eğitim ve öğretime yapılan yatırımlar sürekli bir şekilde devam edecektir. İnternet bulunmayan köylerimizde Gezici EBA Destek Noktaları ile tüm öğrencilerimize ulaşmaktayız. Ayrıca interneti bulunan köylerimizde ise teknolojik alt yapımızı sürekli bir şekilde güçlendiriyoruz. Bugün Balkar İlkokulu EBA Destek Sınıfına 8 adet bilgisayar takviyesi gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan'a eğitime vermiş olduğu katkılardan ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Düzenlenen programa Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Yazı İşleri Müdürü Sait Özdemir, Balkar İlkokulu Müdürü Mehmet Kaya ve Balkar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Harun Özdemir katıldı.

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