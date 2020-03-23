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Balkondan kendisini sarkıtan çocuk için ekipler seferber oldu

Adıyaman’da, 5 katlı bir binanın 5.

Adıyaman'da, 5 katlı bir binanın 5. kat balkonundan kendisini aşağıya sarkıtan çocuk için ekipler seferber oldu.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Defterdarlığı yakınlarında bulunan 5 katlı bir binanın 5. kat balkonundan kendisini aşağıya sarkıtan çocuğu fark eden vatandaşlar durumu polis ekipleri ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine kısa sürede gelirken vatandaşların seslenmesi üzerine kendisini sarkıtan çocuğu ailesi balkondan alarak içeriye koydu. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri aileyi daha dikkatli olmaları konusunda uyararak olay yerinden ayrıldı.

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