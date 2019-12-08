Bandrolsüz makaronlar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a, filtreli boş makaron getirileceği bilgisi alan jandarma ekipleri, takibe aldıkları aracı Adıyaman- Şanlıurfa Karayolunda durduruldu. Burada ekipler tarafından aranan araç içerisinde 750 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Makaronlara el konulurken konuyla alakalı olarak araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.