İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barbaros Hayrettin Mahallesinde altyapı çalışması

Adıyaman Belediyesi ekipleri, Barbaros Hayrettin Mahallesinde altyapı yenileme çalışması yapıyor.


Kış aylarında yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan bölgelere müdahale etmeye devam eden Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, bu noktalardan bir tanesi olan Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde de altyapı yenileme çalışmalarına başladı.


Aşırı yağışlarda ciddi sorunların yaşandığı mahalledeki çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mahalle sakinlerinin bundan sonraki kış mevsimlerinde daha rahat etmeleri için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirdi.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.