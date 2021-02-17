İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Bayram Küçükler idaresindeki 02 ED 225 plakalı Hundai marka otomobil Cankara köyü yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.


Meydana gelen kazada sürücü Bayram Küçükler yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.