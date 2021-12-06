Bariyerlere çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sait Ö., idaresindeki 34 UC 9859 plakalı Wolksvagen marka otomobil, Altınşehir istikametinden kent merkezi istikametine geldiği sırada Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit altındaki refüjde demir bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Sait Ö., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı Sait Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan araç ise yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.